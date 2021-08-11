Первый совместный технический вебинар Завода газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ» и Научно-производственной фирмы «РАСКО» 12 августа в 11.00 (мск)

Вебинар состоится 12 августа 2021 года в 11:00 по московскому времени.

Переходите по ссылке ниже, чтобы зарегистрироваться на мероприятие: https://events.webinar.ru/43703485/TERMOBRESTxRASKO

Докладчик от завода «ТЕРМОБРЕСТ» – Брощук Александр Васильевич – руководитель департамента конструкторской работы и качества, заместитель генерального директора. Тема: Номенклатура арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года.

Докладчик от компании «РАСКО» - Осипов Александр Сергеевич – заместитель генерального директора, к.э.н.

Тема: Новые приборы под брендом «РАСКО» для контроля перепада давлений на счетчиках газа и газовых фильтрах.

Письмо в МЦ ТПА, 10 августа