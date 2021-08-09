В настоящее время Росстандарт формирует предложения по разработке стандартов. Технические комитета Росстандарта осуществляют сбор предложений для включения в Программу национальной стандартизации на 2022 г. и Программу межгосударственной стандартизации на 2022 г. 29 июля в Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии были направлены предложения по разработке межгосударственных стандартов, в том числе на основе актуальных международных стандартов, подготовленные с учётом полученных от заинтересованных организаций металлургической отрасли, а также заключения по ним профильного межгосударственного комитета по стандартизации МТК 120 «Чугун, сталь, прокат». В сводке этих предложений среди других заключений МТК120 содержится предложение поддержать разработку нового межгосударственного стандарта на шпильку с резьбой по всей длине (резьбовой штанге). Предложение о разработке этого документа поступило от ООО «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ».

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 6 августа