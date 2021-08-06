РАССРОЧКА. МАРКЕТИНГ «ОТ КПСС»:

Для удобства клиентов действует акция «Беспроцентная рассрочка платежа на инструмент». Условия проведения акции:
· В акции участвует весь ассортимент, представленный на сайте www.lunda.ru;
· Рассрочка доступна только при заказе через Личный Кабинет;
· Сроки проведения акции: 01.08.2021 г. - 31.12.2021 г.;
· Рассрочка не предоставляется на товары, участвующие в акции «Товар недели»;
· Рассрочка предоставляется на срок до 6 месяцев;
· Сумма может быть выплачена в более короткие сроки по желанию клиента;
· Рассрочка предоставляется после проверки контрагента юридическим отделом;
· Возможна дополнительная проверка документов.
Воспользуйтесь акцией, чтобы избежать:
· больших единовременных трат на необходимый инструмент;
· нежелательных простоев в строительстве или ремонте.
Для получения инструмента в рассрочку без переплат необходимо:
1. Оформить заказ в Личном Кабинете до 31.12.2021 г.;
2. Получить инструмент в ближайшем офисе LUNDA;
3. Внести первый платёж через 30 дней после получения инструмента;
4. Оплатить стоимость инструмента равными частями в течение 6 месяцев.
Сайт ООО ЛУНДА, 4 августа