НОВОЕ ИЗ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2021 – 2023 гг

В Программе разработки национальных и межгосударственных стандартов, которые в настоящее время разрабатываются (на разных стадиях), или планируется разработка следующих проектов:

1. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Задвижки сильфонные. Общие технические условия».

2. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и безопасности на этапе проектирования».

3. ГОСТ «Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования».

4. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении» (разработчик – ИркутскНИИхиммаш).

5. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации».

6. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении».

7. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из термопластичных материалов. Общие технические условия».

8. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Методы обезжиривания».

9. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Опросные листы».

10. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения».

11. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Набивки сальниковые безасбестовые. Общие технические условия» (Унихимтек).

Журнал ТПА №4(115), 5 августа