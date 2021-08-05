НОВОЕ ИЗ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ НА 2021 – 2023 гг

В Программе разработки национальных и межгосударственных стандартов, которые в настоящее время разрабатываются (на разных стадиях), или планируется разработка следующих проектов:
1. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Задвижки сильфонные. Общие технические условия».
2. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Расчет и оценка надежности и безопасности на этапе проектирования».
3. ГОСТ «Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования».
4. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении» (разработчик – ИркутскНИИхиммаш).
5. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации».
6. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении».
7. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из термопластичных материалов. Общие технические условия».
8. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Методы обезжиривания».
9. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Опросные листы».
10. ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения».
11. ГОСТ «Арматура трубопроводная. Набивки сальниковые безасбестовые. Общие технические условия» (Унихимтек).
Журнал ТПА №4(115), 5 августа