Состоялся семинар для руководителей ООО НПП «ТЭК» на тему: «Теория поколений в управлении и мотивации персонала». В ходе обучения были проанализированы положения теории поколений и выявлены возможности ее практического применения в управлении персоналом. Проанализированы черты поколений X. Y. Z. Спикер – Наталья Александровна Лукьянова, специалист и практик в области данной теории, обосновала необходимость учета различий поколений при построении бизнес-процессов организации, и рассказала про особенности подбора специалистов различных поколений, мотивацию сотрудников. Особый интерес вызвал разбор будущего поколения сотрудников – поколения Z, искушенных нейросетями, лайками, свайпами, достаточно прагматичных молодых специалистов с новой системой ценностей и ориентиров.

Сайт ООО НПП «ТЭК», июль 2021