Начал свою работу Российский институт стандартизации (ФГБУ «РСТ»)

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2021 года № 519-р завершена реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»). ФГБУ «РСТ» сохранит преемственность видов деятельности ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», среди которых:

· формирование и ведение федерального информационного фонда стандартов;

· реализация программы национальной стандартизации;

· проведение экспертизы документов по стандартизации – в том числе, в части документов по стандартизации оборонной продукции;

· информационное обеспечение национальной системы стандартизации;

· обеспечение разработки, ведения и применения общероссийских классификаторов;

· проведение работ по международной и региональной стандартизации;

· создание и ведение федеральных информационных систем.

Появятся и новые направления. К ним, среди прочего, относятся:

· формирование центра компетентности в области технического регулирования;

· анализ и применение международного опыта трансфера инноваций в области технического регулирования, работы в области импортозамещения.

Инициативы по созданию института стандартизации Росстандарт начал реализовывать в 2018 году, объединив подведомственные институты стандартизации (ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», ФГУП «ВНИИСМТ» и ФГУП «Рособоронстандарт»). В настоящее время в объединенном институте работает более 520 специалистов, из которых более 60 обладают научными степенями. Права и обязанности института в отношении третьих лиц не изменяются в соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК, 29 июля