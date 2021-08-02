ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

В результате выпущена товарная обечайка диаметром 1420 мм с толщиной стенки 98 мм, которая в дальнейшем будет применена для изготовления тройника для проекта «Новарктик». Только комплексный подход к проблеме технического оснащения предприятия приносит реальные результаты. Освоенная технология позволит не только выполнить проект для Заказчика, но расшить перечень выпускаемой номенклатуры предприятия. Справка: «Арктик СПГ 2» – это проект «НОВАТЭКа», связанный с производством сжиженного природного газа. Предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу.

Сайт СГСД, 30 июля