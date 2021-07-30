СЛИЯНИЕ ИЛИ ВСТРЕЧА?

Являясь крупными производителями электроприводов для нефтегазового сектора, компании решили провести обмен опытом и решениями в области бережного управления арматурой, информационных технологий и безопасности. Участники представили новейшие разработки электроприводов с частотным регулированием. В ходе встречи проведено тестирование комплексного решения с использованием электропривода «Auma» и энергонакопителя «Нарым», производства «ТЭК», что позволяет компаниям предлагать совместное решение для электроприводов-потребителей особой группы I категории электроснабжения систем ПАЗ, а также для применения на удаленных объектах добычи с установленными источниками возобновляемой энергии. Учитывая положительные результаты встречи, «Auma» и «ТЭК» решили расширить сотрудничество и проводить такие встречи на регулярной основе для наиболее полного удовлетворения требований заказчиков при освоении новых и модернизации существующих объектов. Следующая встреча запланирована на январь 2022 года в Томске.

Сайт НПП ТЭК, 29 июля