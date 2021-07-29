Итальянский производитель арматуры Giacomini расширил модельный ряд шаровых кранов со встроенным в запорный орган сетчатым фильтром.

В кране-фильтре Giacomini R701F применено компактное решение, когда сетчатый фильтр грубой очистки устанавливается непосредственно в затвор-шар крана. Такая конструкция имеет минимальные габариты по сравнению с фильтром и краном, размещенным в линию, и хорошо подходит для монтажа в ограниченном пространстве. Кран-фильтр заменяет один фильтр и один или два шаровых крана, в зависимости от системы, где он применяется. Для очистки фильтрующего элемента достаточно закрыть кран, открутить заглушку, вынуть и промыть сетку. При этом из системы сливается мизерный объем воды или теплоносителя — фактически, только то, что содержится внутри запорного элемента — шара — крана.

Краны с фильтром R701F имеют полный проход, максимальное рабочее давление 32 бар, температуру до 110°C, выпускаются в размерах 1/2″, 3/4″, 1″. Фильтрующий элемент из нержавеющей стали с ячейками 500 мкм. В качестве дополнения в кран-фильтр может быть установлен магнитный картридж P74M.

Компания Giacomini S.p.A. является самым крупным в Европе производителем продукции из латуни для систем отопления, водоснабжения, климатизации. Компания разрабатывает и внедряет передовые системы терморегулирования, эффективного энергоснабжения с нулевым или минимальным выбросом вредных веществ. Концепция компании подразумевает 100% производство в Италии. Продукция Giacomini представлена на 90 национальных рынках, компания имеет представительства или филиалы в 16 странах.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 28 июля