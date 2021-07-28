ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗАПОСНОСТИ.

Северо-Западное управление Ростехнадзора завершило расследование аварии портального крана, произошедшей 28 октября 2020 года на опасном производственном объекте «Цех приемки и отгруза-2 (Цигломенский участок)» ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская область). Специалисты было установлено, что причинами аварии явились нарушения, допущенные при экспертизе промышленной безопасности, которую проводила экспертная организация ЗАО «ИТЦ «КРОС». В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.9.1 КоАП РФ. Материалы переданы для рассмотрения в суд по подведомственности. В июле 2021 года по результатам рассмотрения материалов дела мировым судьей 300 судебного участка Ивантеевского судебного района Московской области ЗАО «ИТЦ «КРОС» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде предупреждения. На основании решения суда и заявления ЗАО «Лесозавод 25» заключение экспертизы промышленной безопасности портального крана было исключено из реестра.

Сайт РОСТЕХНАДЗОР, 27 июля