На завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» обратилась компания с мировым именем с просьбой подтвердить подлинность документов на приобретённые ими крепёжные изделия. Итог проверки был следующий: только 2 сертификата из 8 оказались оригинальными. Общий вес продукции с подложными документами составил почти 11 тонн. Возможно в этот раз удастся расследовать мошенничество. «Мы все ещё выявляем на рынке компании, которые пострадали от нечестных продавцов» - сообщается на сайте завода.

Обращаем особое внимание, что "БЕРВЕЛ” является зарегистрированным товарным знаком. Деяния виновных лиц, направленные на подделку сертификатов качества, а также продажу, приобретение, хранение, транспортировку контрафактной продукции предусматривают уголовную ответственность по ст.146 Нарушение авторских и смежных прав и ст.159 Мошенничество УК РФ.

Если у Вас есть сомнения в подлинности документов и качестве крепежа - наши сотрудники помогут Вам в личном общении по телефону 8(4912)55-90-01 г. Рязань, или 8(495)269-01-42 г. Москва. В декабре прошлого года ЗВК «БЕРВЕЛ» также информировал о поддельном сертификате.

Сайт КРЕПЕЖ..., 26 июля