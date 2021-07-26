Дальневосточный арматурный завод АСКОЛЬД

25 июля 2021 года в Санкт-Петербурге в акваториях Невы и Финского залива состоялся главный Военно-морской парад в честь Дня

Военно-Морского Флота России. В целях подготовки подводных лодок к переходу в Санкт-Петербург из мест базирования в

Мурманской области для участия в параде специалистами ПАО «Аскольд» проведены работы по техническому обслуживанию и

ремонту арматуры воздухопроводов различных систем ПЛАРК «Орёл» (на фото), МПЛАТРК «Вепрь», ДЭПЛ «Краснодар» и

«Владикавказ». В главном военно-морском параде также приняли участие относительно недавно принятые в состав ВМФ подводные

лодки РПКСН «Князь Владимир», ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» и проходящая испытания ДЭПЛ «Кронштадт».

Для их оснащения специалистами ПАО «Аскольд» была изготовлена необходимая судовая арматура и выполнены шефмонтажные и

регулировочно-наладочные работы.

Андрей Рыкованов, cлужба по ремонту и сервису арматуры и судового оборудования, г. Мурманск.