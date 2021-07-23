КОНТРАФАКТ. В России недостаточно борются с фальсификацией стройматериалов и оборудования.

В России до сих пор не построена системная борьба с фальсификацией стройматериалов, считают в Общественном совете при Минстрое. В законодательство необходимо вводить понятие «фальсифицированная промышленная продукция» и запрет на ее производство и оборот. Об этом заявил глава общественного совета Сергей Степашин.

«Отсутствие в законодательстве РФ единого подхода к определению понятия фальсифицированной продукции не позволяет выстроить системные меры борьбы с этим явлением, в том числе определить меру ответственности за оборот фальсифицированной продукции, выстроить систему контроля. Считаем важным ввести в законодательство понятие «фальсифицированная промышленная продукция»», — сказал Степашин. Он добавил, что необходимо установить общий запрет на производство и оборот такой продукции. Совет обращался в Минстрой с предложением о создании рабочей группы по подготовке соответствующих нормативно-правовых актов. Мы получили предварительное одобрение. Но, к сожалению, процесс не получил развития, что сводит на нет большую работу экспертов, и приводит к необоснованным потерям добросовестных участников строительного рынка», — констатировал он.

Ранее Общественный совет при Минстрое сообщал, что к производителям фальшивых стройматериалов можно применить лишь крайне ограниченные меры воздействия. «Может быть применено наказание по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Она предусматривает штраф для юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. руб., оборотные штрафы отсутствуют. Приостановление деятельности предусмотрено только за повторное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу», — утверждалось в сообщении на официальном сайте совета в ноябре прошлого года.

Там же сообщалось, что для изменения ситуации необходимы комплексные изменения в законодательство. Во-первых, корректировка федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании». Во-вторых, введение мер административного воздействия в виде изъятия из оборота фальсификата (в случае подтверждения несоответствия установленным требованиям) и утилизации за счет виновного лица (производителя). И в-третьих, внесение корреспондирующих составов правонарушений в КоАП РФ и УК РФ в случае получения дохода или причинения ущерба в крупном размере.

Источник: rapts.ru, 21 июля 2021