С июля 2021 года доступны для заказа компактные электроприводы PROFOX с напряжением питания 24В постоянного тока в качестве опции. Электроприводы PF в таком исполнении могут быть подключены к стандартным аккумуляторным батареям и обеспечивать таким образом бесперебойную работу оборудования, осуществляя аварийное открытие и закрытие арматуры. При этом приводы имеют низкое энергопотребление. Во время работы потребляемая мощность составляет от 22 до 51 Вт в зависимости от типоразмера привода. В режиме ожидания – всего 2 Вт.

Приводы в таком исполнении идеально подходят для установки в удаленных районах, где отсутствует постоянное напряжение питания 230В/400В, нет линий электропередач. Второе возможное применение такого энергоэффективного оборудования – в составе систем низковольтного питания. Постепенно данные электроприводы начинают использоваться на российских объектах водной и энергетической отрасли. Мировой опыт применения также свидетельствует о востребованности этой линейки приводов. За более подробной информацией просим обращаться в отдел продаж по тел.: +7 495 755 60 01 или отправлять заявку на адрес электронной почты sales@auma.ru.

Сайт АУМА, 8 июля