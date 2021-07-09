НОВИНКА! ПОПЛАВКОВЫЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ «СТИМАКС» КОМПАНИИ АДЛ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

Конденсатоотводчик «Стимакс» А31, выполненный из углеродистой стали с внутренними деталями из нержавеющей стали, используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов, другого оборудования с непрерывным циклом работы и устанавливается на горизонтальном трубопроводе.

Конденсатоотводчик «Стимакс» серии А31 имеет следующие технические характеристики:

· Условный диаметр: DN 15 — 50 мм

· Условное давление: PN 16 бар

· Тип присоединения: фланец, резьба

· Тип механизма: поплавковый

· Максимальное рабочее давление: 16 бар

· Максимальный перепад давления: 4,5 — 14 бар

· Материал корпуса: Сталь углеродистая

· Tmin окружающей среды: −40 °C

· Tmax рабочей среды: 300 °C

Поплавковый конденсатоотводчик используется в различных областях промышленности: пищевой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, целлюлозно-бумажной и других. Механизм действия весьма прост: сразу же после образования конденсата «Стимакс» А31 отводит его при температуре пара. При этом стабильность работы конденсатоотводчика осуществляется за счет переменного расхода и давления. «Стимакс» А31 содержит встроенный термостатический воздушный клапан и обладает большой пропускной способностью. Будьте внимательны, перед конденсатоотводчиком требуется установка сетчатого фильтра.

«Стимакс» А31 может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Поплавковые конденсатоотводчики «Стимакс» А31 подвержены замерзанию, поэтому при установке вне помещений для них требуется теплоизоляция. «Стимакс» А31 устанавливается в стандартном исполнении по направлению потока слева-направо.

Сайт АДЛ, 5 июля