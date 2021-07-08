ФОНТАННАЯ АРМАТУРА

Научно-Производственное Объединение «Союзнефтегазсервис» (ООО НПО «СНГС») завершило работу над национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 59554-2021 «Нефтяная и газовая промышленность. Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия». 8 июня 2021 года национальный стандарт был утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 528-ст на основании статьи 24 Федерального закона от 29 июня 2015 года №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Утверждение данного стандарта означает, что все предприятия-производители геофизической аппаратуры, предназначенной для исследования скважин, бурящихся при поисках, разведке и добыче нефти и газа, обязаны учитывать его требования при разработке ТУ на аппаратуру конкретного типа. Это говорит о том, что российские производители нефтегазового оборудования выходят на новый уровень развития. Кроме того, приказ Росстандарта от 08.06.2021 года № 528-ст определил дату введения в действие этого стандарта с 1 декабря 2021 года и прекращение применения на территории РФ с этой даты устаревшего межгосударственного стандарта ГОСТ 26116-84 «Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия». Руководитель органа по сертификации Добровольной системы сертификации геофизической продукции МОО ЕАГО Олег Горбатюк считает, что утвержденный ГОСТ Р 59554-2021 имеет большое значение для оценки соответствия геофизической скважинной аппаратуры, применяемой при геофизических исследованиях скважин, предназначенных для геологического изучения, использования и охраны недр. Он также важен в целом для геологической отрасли, поскольку устанавливает требования к конструкции, продолжительности работы, комплектности, методам испытаний и приемке аппаратуры любого типа и является надежной основой повышения качества геологического, технического и экологического контроля недр.

https://www.tek-all.ru/news/id7845/, 8 июля