ПОГЛОЩЕНИЯ.

Объединение дочерних организаций ООО «САК», ООО «БелЗАН МК», ООО «БелЗАН Сервис», ЗАО «Белспринг» в единое производство АО «БелЗАН» направлено на централизацию управленческих, финансовых и технологических ресурсов компании для наиболее эффективного их использования и создания прозрачной вертикальной системы управления производством по всей цепочке технологического цикла. Так сообщается на сайте Ростеха.Объединение дочерних организаций в единый производственный цикл является логическим продолжением развития предприятия и даст возможность укрепить финансовое положение БелЗАНа и сконцентрироваться на развитии новых проектов, обновлении фондов и повышение рентабельности. Процедура присоединения дочерних обществ завершится к 1 октября 2021 года», — рассказал генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Фёдоров. Группа предприятий «БелЗАН» – крупнейший в городе Белебей работодатель, обеспечивающий рабочими местами около 3 тысяч человек.

Сафт журнала КРЕПЕЖ..., 6 июля