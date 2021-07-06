ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛЫ:

В случае введения экспортных пошлин на металлы с 1 августа прибыль компаний снизится на десятки миллиардов рублей, а отчисления в бюджет заметно сократятся, заявили в ассоциации компаний «Русская сталь». Металлурги, которых ранее в правительстве обвинили в «нахлобучивании» государства, также пригрозили, что развитие ситуации может в итоге «усилить социальную напряжённость в регионах присутствия». В ассоциации представили оценки в соответствии с двумя сценариями — при сохранении нынешней конъюнктуры рынка и при снижении цен. В первом случае, по подсчётам организации, экспорт сократится на миллион тонн, или около 40 миллиардов рублей, а прибыль — на 150 миллиардов. Общие отчисления в бюджет государства упадут на 30 миллиардов рублей, утверждают в ассоциации. Во втором варианте снижение экспортных поставок должно достичь 2,5 миллиона тонн, или около 75 миллиардов рублей. Прибыль в таком случае упадёт на 180 миллиардов, а бюджет недосчитается примерно 51 миллиарда, подчеркнули в «Русской стали».

Ассоциация предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Ассоциация была создана в 2001 г. Членами Ассоциации в настоящее время являются: ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ОАО «ОЭМК» (ООО УК «Металлоинвест»), ПАО «Мечел», АО «ОМК», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК» и ООО УК «ПМХ».

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 5 июля