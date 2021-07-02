1 июля День рождения Усть-Каменогорского арматурного завода!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем с общим для всех нас праздником – Днём Рождения завода!

Мы чётко и слаженно отработали весь предыдущий год, несмотря на преграды, которые выстроила перед нами и между нами пандемия. Но несмотря на это, предыдущий год запомнится нам как время, показавшее, что на АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», трудится отличная команда сильных духом ответственных людей!

Для завода ценен вклад каждого из Вас!

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения! Пусть будут здоровы и счастливы Ваши семьи, а друзья и близкие будут всегда рядом!

Администрация завода, 1 июля.

Сайт УКАЗ, 1 июля