1 июля День рождения Усть-Каменогорского арматурного завода!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с общим для всех нас праздником – Днём Рождения завода!
Мы чётко и слаженно отработали весь предыдущий год, несмотря на преграды, которые выстроила перед нами и между нами пандемия. Но несмотря на это, предыдущий год запомнится нам как время, показавшее, что на АО «Усть-Каменогорский арматурный завод», трудится отличная команда сильных духом ответственных людей!
Для завода ценен вклад каждого из Вас!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и творческого вдохновения! Пусть будут здоровы и счастливы Ваши семьи, а друзья и близкие будут всегда рядом!
Администрация завода, 1 июля.
Сайт УКАЗ, 1 июля