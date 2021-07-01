Западная консалтинговая компании набирает сотрудников нефтегазового профиля для работы в Москве

Американо-британская компания IHS Markit ищет сотрудника в сфере Upstream (поиск и добыча) для работы в Москве. Компании нужно пополнить группу консультантов IHS Markit по разведке и добыче. Согласно вакансии основная роль будет заключаться в реализации проектов стратегического консалтинга с акцентом на добычу нефти и газа с использованием внутренней базы знаний IHSM, а также собственной информации консультанта. От соискателя требуется "хорошее понимание нефтегазовой отрасли, ключевых процессов, операционной среды и экономики". Он должен обладать "пытливым умом, хорошими аналитическими способностями, критическим и структурным мышлением". Подчиняться, согласно информации на сайте IHS Markit, консультант будет директору по консалтингу IHS Markit в России. Эту позицию в американо-британской компании IHS Markit занимает Максим Нечаев, который по данным РБК организатор Национального нефтегазового форума. Как сообщил Максим Львович в facebook: "Вы будете консультировать ведущие мировые нефтегазовые компании и правительства добывающих стран по широкому кругу стратегических вопросов, включая экономику добычи углеводородов, развитие отрасли, международного бизнеса и, конечно, энергоперехода". IHS Markit была образована в 2016 году путем слияния двух компаний, специализирующиеся на сборе, обработке и анализе данных,— американской IHS и британской Markit. Штаб-квартира IHS Markit в Лондоне.

https://www.tek-all.ru/news/id7805/, 30 июня (в сокрщении)