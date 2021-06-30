Один из крупнейших производителей крепежа продаётся за 103 млн рублей

На торги выставлена производственная база ООО «Росмет», зарегистрированного в Белореченске, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на ЕФРСБ. Начальная стоимость лота составляет 103,4 млн руб. В лот входят трансформаторные подстанции, насосные станции, цех по производству крепёжных изделий площадью 583 кв.м, земельный участок, предназначенный для строительства промышленных объектов, площадью 49,5 тыс. кв. м. Также реализуется незалоговое имущество — канализационные сети протяженностью 175 м и различное оборудование. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Росмет» зарегистрировано в ст. Бжедуховской Белореченского района. Самые свежие данные по финансовой деятельности предприятия представлены за 2018 год, тогда чистый убыток составил 149,4 млн руб. В 2016 году ООО «Росмет» ввело в эксплуатацию завод полного цикла по выпуску крепёжных изделий. Инвестиции в проект составили более 500 млн руб. Он был реализован в рамках соглашения, заключённого на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014». В октябре того же года сообщалось, что предприятие откроет вторую очередь цеха метизных изделий. Объём инвестиций в строительство оценивался в 250 млн руб.

Сайт издания КРЕПЕЖ..., 29 июня