Для реализации закона «О техническом регулировании» определён порядок признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия

Приняты постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающие реализацию Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» и в Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Постановление Правительства от 19 июня 2021 г. № 936 определяет порядок признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия. Признавать такие документы недействительными могут как Росаккредитация, так и другие контролирующие органы власти. Ранее в законодательстве Российской Федерации такого механизма не было.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 г. № 934 устанавливает порядок признания Росаккредитацией недействительными отчётов об испытаниях (протоколов испытаний), выданных аккредитованными лабораториями. Такие решения будут приниматься по результатам государственного контроля (надзора) или подтверждения компетентности аккредитованных лабораторий. Это позволит оперативно принимать решения об аннулировании протоколов испытательных лабораторий, оформленных с нарушениями, после чего отзывать сертификаты и декларации на продукцию, не прошедшую испытания по установленным правилам.

Порядок определяет случаи, когда выпущенные лабораториями документы могут быть признаны недействительными. Это несоответствие протокола обязательным требованиям, выдача документа без проведения испытаний, проведение испытаний лабораторией вне области её аккредитации, фактическое отсутствие лаборатории и др. Информация о признании протоколов недействительными будет автоматически направляться всем заинтересованным лицам: в лабораторию, выдавшую соответствующий протокол, органы по сертификации, выдавшие сертификаты соответствия на основе аннулированных протоколов, органы государственного контроля (надзора), заявителям.

Источник: журнал КРЕПЕЖ..., 28 июня