Новые материалы.

Главная цель проекта – разработка более совершенного материала, который можно использовать в условиях коррозионно-активной среды. По словам заведующего отделом физико-химических методов исследования металлов, к.т.н. Андрея Гуденко: «Разработанный нами материал почти в десять раз более устойчив к коррозии, чем классические стали. Помимо этого, нами разработаны режимы и материалы для получения сварных соединений, которые не уступают по свойствам основному металлу, а по некоторым показателям превосходят». Чтобы получить приоритет применимости этого материала для атомной промышленности уже сейчас проводится его апробация в реальных или близких к реальным средам. В рамках взаимодействия по проекту с АО «ИРМ» проводятся реакторные испытания нового материала в условиях агрессивной радиационной (реакторной) среды. Определяются механические свойства: адгезия, относительное удлинение, прочностные характеристики, а также исследуются качества многослойного металла неразрушающими методами: ультразвуковым и рентгенографическим. Данные исследования помогут получить ответ, насколько эти методы применимы и стоит ли их вносить в техническую документацию.

ЦНИИТМАШ, 25 июня (в сокращении)