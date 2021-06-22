Объём мошенничества и контрафакта на рынке строительных материалов в России нарастает.

Экспертами Научно-экспертного центра правовой защиты и цифровой платформы «Орлан System» было проведено исследование, в рамках которого был оценен объём мошенничества в сфере поставок строительных материалов. Установлено, что за последние пять лет рост таких преступлений составил 12 %. При этом отмечается рекордно низкий процент раскрываемости таких дел: соотношение составляет примерно 1 к 10. 11 июня состоялось эта тема обсуждалась на круглом столе «Мошенничество на строительном рынке: способы минимизации». Мероприятие организовано общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, Интернациональной бизнес-школой при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Экспертным советом по развитию цифровой экономики, технологий и инноваций молодёжного парламента Госдумы. Участники круглого стола обсудили вопросы:

· Итоги исследования. Социально-ответственный подход компании к формированию цифровых решений.

· Маркетплейс как способ минимизации мошеннических рисков на строительном рынке

· Финансовые инструменты по минимизации мошеннических рисков в сфере строительства. Страхование.

· Реестр компаний, имеющих право на отсрочку платежа при поставке товаров.

· Цифровизация государственных закупок. Требования к электронным торговым площадкам. Блокчейн в рассматриваемой сфере.

· Внедрение новых цифровых технологий в строительной сфере. Запуск регулятивной песочницы. Риск-менеджмент в процессе экспериментального правового режим

Журнал КРЕПЕЖ..., 21 июня