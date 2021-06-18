КРЕПЕЖ - ФАЛЬСИФИРОВАНО БОЛЕЕ 80% ПРОДУКЦИИ

8 июня в рамках выставки «Металлоконструкции» прошла конференция «Качественный крепёж - надёжность машин и металлоконструкций». По обозначенной в заголовке теме выступил главный редактор журнала Александр Осташёв. К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с фальсификатами. На продовольственном рынке, как было отмечено в учебном пособии для студентов Самарской сельскохозяйственной академии, изданном ещё в 2015 году, поддельных товаров народного потребления около 74 %. Сейчас их стало ещё больше. В борьбу с фальсификатом промышленной продукции вступил ряд ассоциаций, перечисленных в презентации. В этой связи Александр Осташёв предложил ассоциации «Промметиз» тоже подключиться к этой работе.

Был приведён пример распространённого фальсификата среди крепежа – длинномерная резьбовая шпилька. Редакция журнала подготовила сборник публикаций о последствиях применений этой подделки. Александр Осташёв передал данный сборник новому генеральному директору ассоциации «Промметиз» Камелину В.Г. В выступлении прозвучало пожелание более активно продвигать шпильку со стандартной резьбой, выпуск которой был освоен ОСПАЗом в прошлом году. Был также поставлен вопрос о создании ГОСТа на указанное крепёжное изделие.

Журнал КРЕПЕЖ..., 17 июня