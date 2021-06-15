Уникальный совмещенный формат: два полных дня. С 24 по 25 июня 2021 года в Москве состоится II Всероссийский семинар-конференция «ЖКХ Будущего. Актуальные вопросы и решения».

В ходе мероприятия будет затронут широкий круг практических вопросов, направленных на восстановление и выход на устойчивое развитие сферы ЖКХ, после года пандемии. На дискуссии будут подняты актуальные вопросы развития, собранные представителями отрасли из более, чем 65 субъектов Российской Федерации. Практические вопросы конференции будут интересны руководителям всех уровней управления сферы ЖКХ (РОГВ, МСУ, ГЖИ, УК, ТСЖ), а также руководителям ресурс снабжающих организаций. Оргкомитетом семинара-конференции подготовлен уникальный совмещенный формат, позволяющий Делегатам и Спикерам семинара-конференции принять участие, как в традиционном очном формате на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ, так и участвовать в интерактивном удаленном режиме. По итогам мероприятия каждый участник получит более 200 страниц практических материалов и схем, которые помогут в дальнейшей работе.

Источник: https://gkhconf.ru/2021/, 11 июня