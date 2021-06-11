КОНФЕРЕНЦИЯ. 7 июля в среду в рамках проекта District Energy Academy by Danfoss состоится онлайн-конференция «Системы централизованного теплоснажбения».

По какому пути идет развитие систем централизованного теплоснабжения в России, как цифровизация влияет на отрасль и какие возможности открывают современные технологии для тепловых сетей — эти темы станут центральными на онлайн-конференции «Системы централизованного теплоснабжения».

Спикеры мероприятия — Дмитрий Ахременков, директор отдела тепловой автоматики «Данфосс» в России, Дмитрий Бочкалов, директор по глобальному развитию бизнеса Danfoss A/S и руководители продуктовых направлений «Данфосс» — расскажут о последних разработках и опыте их применения на объектах в Санкт-Петербурге, Перми и в других регионах.

Отдельно речь пойдет о программном обеспечении LeanHeat Network. На основе построенной в программе или импортированной из GIS-системы модели тепловой сети LeanHeat позволяет управлять ею и оптимизировать режим ее работы. За счет этого достигается экономия затрат на перекачку теплоносителя, повышается качество и надежность теплоснабжения.

Конференция пройдет в прямом эфире на канале Danfoss. Тепловая автоматика в YouTube. Участие бесплатное. Подробнее можно узнать на официальном сайте компании.

Сайт ДАНФОСС, 10 июня