27 мая состоялось очередное общее собрание Крепёжного союза, на котором присутствовали участники Союза, члены Наблюдательного совета, а также приглашённые специалисты.

Рассматривался ряд вопросов, основным из которых был - разработка новых стандартов в области анкерных креплений.С целью определения требований по контролю качества выполняемых работ при монтаже анкерных креплений на строительных объектах участники отметили целесообразность разработки СТО Крепёжного союза «Крепления анкерные. Правила приёмки на объекте строительства», который после апробации может служить основой для разработки национального стандарта.

Сотрудники НИЦ «Строительные технологии и материалы» поделились с собравшимися своим опытом испытаний и сертификации тарельчатых анкеров для СФТК на соответствие требованиям ГОСТ Р 58359-2019 «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями». Решено подготовить и направить предложения разработчику ГОСТ Р 58359-2019 по уточнению некоторых положений стандарта. Общие технические условия», разработанного Крепёжным союзом.

Журнал КРЕПЕЖ, 3 июня