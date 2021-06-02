В конце мая в рамках выставки «Газ. Нефть. Технологии» инженер-конструктор завода «ТЕРМОБРЕСТ» - Бруцкий Иван Викторович провел технический семинар на тему «Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года».

В семинаре приняли участие специалисты более 10 проектных, монтажных, производственных и торгующих компаний города и области. Участники мероприятия ознакомились с полной номенклатурой изделий завода «ТЕРМОБРЕСТ»:
Клапаны электромагнитные газовые:
· 2- и 3-позиционные
· с ручным и электромеханическим регулятором расхода газа
· с медленным открытием
· с ручным взводом
· для жидких сред
Двойные электромагнитные клапаны-мультиблоки;
Блоки газовых клапанов линейные и угловые для любых схем работы газогорелочных устройств;
Клапаны предохранительно-запорные и предохранительно-сбросные;
Регуляторы-стабилизаторы давления, в том числе с пилотным управлением, комбинированные и бытовые;
Регуляторы нулевого давления и соотношения газ-воздух;
Заслонки регулирующие с ручным и электромеханическим приводом;
Фильтры газовые;
Смесители газов;
Датчики-реле давления мембранного и электронного типа;
Блоки контроля герметичности.
Кроме того, в ходе семинара были представлены новинки продукции завода «ТЕРМОБРЕСТ», а также усовершенствованные конструктивные решения выпускаемого оборудования. Участники технического семинара обсудили ряд вопросов, возникающих в ходе проектирования объектов теплоэнергетического комплекса, ознакомились с основными правилами подбора оборудования для различных решений газовой обвязки, выбора аналогов при замене и реконструкции устаревшей запорно-регулирующей группы оборудования, а также другими вопросами проектирования и применения изделий марки «ТЕРМОБРЕСТ»
Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 31 мая