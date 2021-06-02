В конце мая в рамках выставки «Газ. Нефть. Технологии» инженер-конструктор завода «ТЕРМОБРЕСТ» - Бруцкий Иван Викторович провел технический семинар на тему «Газовая арматура завода «ТЕРМОБРЕСТ». Новинки 2020-2021 года».

В семинаре приняли участие специалисты более 10 проектных, монтажных, производственных и торгующих компаний города и области. Участники мероприятия ознакомились с полной номенклатурой изделий завода «ТЕРМОБРЕСТ»:

Клапаны электромагнитные газовые:

· 2- и 3-позиционные

· с ручным и электромеханическим регулятором расхода газа

· с медленным открытием

· с ручным взводом

· для жидких сред

Двойные электромагнитные клапаны-мультиблоки;

Блоки газовых клапанов линейные и угловые для любых схем работы газогорелочных устройств;

Клапаны предохранительно-запорные и предохранительно-сбросные;

Регуляторы-стабилизаторы давления, в том числе с пилотным управлением, комбинированные и бытовые;

Регуляторы нулевого давления и соотношения газ-воздух;

Заслонки регулирующие с ручным и электромеханическим приводом;

Фильтры газовые;

Смесители газов;

Датчики-реле давления мембранного и электронного типа;

Блоки контроля герметичности.

Кроме того, в ходе семинара были представлены новинки продукции завода «ТЕРМОБРЕСТ», а также усовершенствованные конструктивные решения выпускаемого оборудования. Участники технического семинара обсудили ряд вопросов, возникающих в ходе проектирования объектов теплоэнергетического комплекса, ознакомились с основными правилами подбора оборудования для различных решений газовой обвязки, выбора аналогов при замене и реконструкции устаревшей запорно-регулирующей группы оборудования, а также другими вопросами проектирования и применения изделий марки «ТЕРМОБРЕСТ»

Сайт ТЕРМОБРЕСТ, 31 мая