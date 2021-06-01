ПАО «Аскольд» (Дальневосточный арматурный завод) уведомляет, что 25 июня 2021 г. в 14 часов 00 мин. состоится Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аскольд», которое будет проводиться в форме Собрания (совместного присутствия)

Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Приморский край, г. Арсеньев ул. Заводская, 5, комната для совещаний ПАО «Аскольд». Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет проводиться с 13 часов 00 мин. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «Аскольд». Правом голоса на годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня обладают акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Аскольд». Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен на «31» мая 2021 г. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо

иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1.Утверждение годового отчёта ПАО «Аскольд». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли ПАО «Аскольд» по результатам 2020 года. 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. 4. Утверждение аудитора Общества на 2021-2022 годы. 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аскольд». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Аскольд». 7. О внесении в Устав публичного акционерного общества «Аскольд» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Об обращении в Дальневосточное главное управление Центрального банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации. 8. Принятие Устава ПАО «Аскольд» в новой редакции.

Сайт ПАО АСКОЛЬД, 11 мая