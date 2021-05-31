НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. 70 очных семинаров компании VALTEC за 4 месяца от Минска до Владивостока.

Начиная со второй половины февраля, специалисты бренда инженерной сантехники провели 70 мероприятий в разных городах России (от Пскова до Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки и Южно-Сахалинска, от Мурманска, Архангельска до Астрахани, Симферополя, Махачкалы, Грозного) и Беларуси (Минск, Гомель). VALTEC не только максимально широко представляет свою продукцию, но также учит коллег – монтажников, проектировщиков, эксплуатационников – оптимально и правильно её использовать в современных инженерных технологиях в целом. Участвовать в семинарах могут все желающие. Все мероприятия – бесплатные. Более того фирма обеспечиваем слушателей своими техническими изданиями, проводит розыгрыши ценных призов.

Сайт VALTEC, 28 мая