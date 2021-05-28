КРЕПЕЖ. Высокопрочные болты позволят уменьшить размеры фланцев

Министерство строительства России утвердило Программу прикладных научных исследований на 2021 год. В неё включено исследование работы высокопрочных сталей С390 и С440 в болтовых соединениях (п.41).

В настоящее время, отмечается в Программе, отсутствует единая и стандартизованная методика определения механических показателей болтовых соединений из сталей СЗ90 и С440, в связи с этим не учитываются свойства проката при пониженных температурах. Отсутствие единой методики накладывает ограничение по возможности применения высокопрочного проката в болтовых соединениях при проектировании и изготовлении металлических конструкций.

Высокопрочные болты при небольших габаритах способны обеспечить разъёмное соединение, не уступающее по прочности сварному и превосходящее заклёпочное. Использование высокопрочных болтов позволит получить:

• Снижение металлоёмкости изделий и конструкций, при одновременном сохранении надёжности крепёжных узлов за счёт использования меньших по размеру винтов, но рассчитанных на более высокие нагрузки.

• Использование шпилек меньшего диаметра влечёт за собой уменьшение диаметра монтажных отверстий и, как следствие, повышение прочности металлоконструкций, фланцевых соединений.

• Сокращение количества точек крепления, снизив тем самым затраты на крепёж.

• Возможность применения в различных климатических условиях. Высокопрочные болты северного исполнения могут эксплуатироваться в условиях сурового климата ДО -60° С (маркировка «ХЛ») или средних холодных температур до -40°С (маркировка «У»). Исследование планируется провести в 2021 году за счёт федерального бюджета.

Журнал КРЕПЕЖ..., 27 мая