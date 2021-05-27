НАУКА. ОМК в 2018-2020 годах направила на НИР и ОКР 413 млн рублей, в том числе 110 млн рублей в 2020 году, для финансирования 2-х Инженерно-технологических центров – в Нижегородской области и Республике Башкортостан (АО БАЗ)

Среди основных направлений, которые развивает компания – инновации в сферах энергоэффективности, контроля качества, новых технологий на производстве и модернизации действующих мощностей. Также ОМК выполняет НИОКР — как самостоятельно, на собственной базе, так и в партнерстве с вузами и научными организациями. В 2020 году компания получила 13 новых патентов на свои разработки. Благодаря этому и вхождению в состав ОМК белгородского предприятия общее количество действующих патентов выросло на 36% по сравнению с 2019 годом — до 128, в т.ч. 8 международных. «В составе ОМК два собственных инженерно-технологических центра – в Нижегородской области и Республике Башкортостан, сотрудники которых делают как самостоятельные разработки, так и в партнерстве с ведущими научными организациями страны. Мы осваиваем новые продукты, в том числе для строящих производств ОМК в Нижегородской области, совершенствуем действующие технологии и разрабатываем новые. Повышаем синергию между предприятиями компании. Внедряем механизм разумного потребления для заботы об окружающей среде. Все это позволяет нам работать на перспективу, качественно и своевременно удовлетворять запросы клиентов, а также развить потенциал выхода на принципиально новые рынки России и зарубежья», — отметил директор по продвижению и развитию продуктов ОМК Александр Сахневич.

СПРАВКА Инженерно-технологический центр (ИТЦ) ОМК в Выксе работает с 2009 года, около половины всех разработок коллектив делает самостоятельно. По остальным сотрудничает с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и

вузами, в числе которых — Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный технический университета имени Н.Э. Баумана. В активе выксунского ИТЦ более 55 патентов и уникальных разработок.

Сайт ОМК, 26 мая (в сокращении)