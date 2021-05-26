ОМК: итоги 2020. Производство трубопроводной арматуры сократилось на 5%, до 5,2 тыс. тонн.

В 2020 году компания активно внедряла новые инструменты для клиентов в области трубной продукции, плоского и длинного проката. В их числе — собственная складская и сервисная сеть «ОМК-Маркет», цифровой личный кабинет и Интернет-аукционы. Также компания начала комплексные поставки, предлагая клиентам как продукцию ОМК, так и сторонних производителей. Это позволило нарастить объем продаж труб на региональных рынках на 10%.

На 29% выросли объемы производства трубопроводов для атомных и тепловых электростанций – до 4,9 тыс. тонн. Компания принимает участие в поставках продукции для российских и зарубежных стратегических проектов, таких как АЭС «Куданкулам»(Индия), АЭС «Руппур» (Бангладеш) и пр.

ОМК показала рост производства в сегменте соединительных деталей трубопроводов на 8%, до 15,2 тыс. шт. Это связано с поставками продукции для проектов ПАО «Газпром», в том числе уникальной продукции — модулей для первой в стране автоматической газораспределительной станции нового поколения «Прогресс», термокейсов для добычи нефти в условиях вечной мерзлоты, продукции для атомной отрасли. По собственным оценкам компании в сегментах соединительных деталей трубопроводов и трубопроводов для атомной отрасли ОМК занимает первое место на российском рынке.

Производство трубопроводной арматуры сократилось на 5%, до 5,2 тыс. тонн. Негативное влияние на результат оказала недобросовестная конкуренция со стороны китайских производителей трубопроводной арматуры.

Объемы выпуска железнодорожных колес снизились на 18% по сравнению с рекордным 2019 годом, до 778 тыс. колес. Это обусловлено текущим снижением потребностей в данной продукции после высокого спроса в 2018 году и рекордного ажиотажного спроса в 2019 году.

Сайт ОМК, 25 мая (в сокращении)