МАГНИТКА ВХОДИТ В ТРУБНУЮ ОТРАСЛЬ и расширяет линейку продукции на складах – ООО «Торговый дом ММК».

За последний год на стане 2500, а также на стане 2000 горячей прокатки, тоже ориентированном на выпуск металлопроката для трубной отрасли, было освоено производство широкого спектра новой продукции различного марочного и размерного сортамента.

Также необходимо отметить, что путем взаимодействия с различными кооператорами в регионах присутствия ПАО «ММК» расширяет линейки трубной продукции на складах собственной сбытовой сети – ООО «Торговый дом ММК». Продажа профильных и круглых труб осуществляется со складских площадок в Уральском, Поволжском и Центральном федеральных округах, планируется развитие этого направления продаж на складах Сибирского и Южного федеральных округов. Текущая цель – выйти на объем продаж в 10 тыс. тонн сварных труб со складов ТД ММК в месяц.

11-я Общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходит 20 – 21 мая 2021 г. в Екатеринбурге и на площадке Синарского трубного завода в Каменск-Уральском. Организатор – журнал «Металлоснабжение и сбыт» при поддержке Трубной металлургической компании, Российского союза поставщиков металлопродукции и «Металл-Экспо». Ключевые темы конференции – производство и потребление стальных сварных и бесшовных труб в России, СНГ и мире; текущие тренды на региональных рынках стальных труб; прогнозы развития рынка стальных труб в ближайшие годы и т.д. В мероприятии принимают участие более ста человек из числа экспертов трубного рынка, руководителей и специалистов компаний трубной отрасли, металлургических предприятий, металлоторговых компаний и поставщиков оборудования.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», 21 мая