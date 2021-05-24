Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) разработал руководство по подбору марок и замене сталей для всей трубной продукции и трубопроводной арматуры

В январе 2021 года было разработано руководство по подбору марок и замене сталей ИНТИ (в русской и английской версии) для осуществления оптимального выбора материала при проектировании различных металлических конструкций и оборудования.

Об объекте стандартизации. При поддержке «Северсталь», «ЕВРАЗ», «НИПИГАЗ», «ВНИИНЕФТЕМАШ», «Газпром 335», APCC в рамках комитета ИНТИ по материалам было разработано руководство по подбору и замене марок сталей ИНТИ, позволяющее преодолеть данные трудности. Ожидается, что применение руководства должно способствовать безбарьерному применению материалов и продукции локальных производителей. Руководство включает в себя анализ требований локальных и международных стандартов к материалам в части химического состава, прочностных характеристик, свариваемости, условий применения. Кроме традиционных марок сталей, рассмотрены перспективные марки криогенных и высокопрочных сталей, широкое внедрение которых позволит значительно уменьшить капитальные затраты проектируемых объектов.

Руководство создано посредством сравнительного анализа стандартов ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, ASME, ASTM, EN и API. Данный подход обеспечивает объективную оценку при определении физико-химических свойств и характеристик российских и иностранных сталей, что позволяет значительно увеличить область применения приведенной технической информации. Стандарт содержит общие и специализированные разделы. В общих разделах прописаны сведения о свариваемости, стойкости к коррозии, температурах применения различных материалов, об обозначениях марок сталей, различных методиках расчета углеродного эквивалента и ограничениях по его величине. В специализированных разделах отражены требования к листовому и профильному прокату, трубной продукции, поковкам.

Глава комитета ИНТИ, начальник отдела механического оборудования «НИПИГАЗ» Сергей Корсаков

Ответственный секретарь комитета ИНТИ, инженер-проектировщик отдела механического оборудования «НИПИГАЗ» Владимир Литвинов

Источник ИНТИ, 24 мая