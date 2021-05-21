Начато строительство энергоблоков сразу двух АЭС в Китае: 7 и 8 энергоблоков Тяньваньской АЭС и 3-4 блоков АЭС Сюйдапу

Старт работам в режиме видеоконференции 19 мая дали Президент РФ В.В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Специалисты отмечают, что энергоблоки на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу практически идентичны энергоблокам, которые работают на 2-ой очереди Ленинградской АЭС. Это референтный, т.е. серийный, проект поколения АЭС «3+», что означает самые высокие стандарты безопасности. На Тяньваньской АЭС уже работают 4 энергоблока российского производства, введенные в строй в 2007 и 2018 годах. МК «Сплав» и основное производственная площадка ПАО «Контур» осуществляют производство и поставки арматуры для строящихся в Китае АЭС почти 20 лет. В настоящее время МК «Сплав» ведет работы по согласованию Планов качества для начала производства продукции, предназначенной для 7 и 8 энергоблоков Тяньваньской АЭС и 3-4 блоков АЭС Сюйдапу. Планируется, что новые энергоблоки будут введены в работу в 2026 и 2028 годах.

Сайт МК СПЛАВ, 20 мая