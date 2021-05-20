АНОНС ИЮНЬСКОГО ТПА №3-2021. Арматура из Китая.

Какие технические стандарты для производства трубопроводной арматуры существуют в Китае?

В предыдущем номере Вашего журнала очень подробно вопрос о том, какие технические стандарты существуют в Китае, осветил Константин Лебедев, экономист из Китая. Он, что называется, «все разложил по полочкам». Все выглядит очень структурированно и красиво. Но вопрос в том, применяются ли данные стандарты на практике при изготовлении трубопроводной арматуры, а если применяются, то каким образом и как контролируется их выполнение? Постараюсь кратко рассказать, как это происходит на практике.

В Китае существуют тысячи фабрик, производящих трубопроводную арматуру. Арматура может быть и самой дешевой и низкокачественной, и самой дорогостоящей и качественной, превосходящей даже многие известные в России европейские бренды. Что называется, на любой вкус и кошелек. Каждая из этих фабрик имеет различные сертификаты, подтверждающие соответствие арматуры техническим стандартам Китая и Европы, как правило, развешанные на стенах в их офисах.

Я посещал в основном фабрики, с которыми работают российские трейдеры арматуры напрямую или через китайских поставщиков, а также и те, с которыми работают российские «производители», как они сами себя называют. Это в основном были фабрики, производящие арматуру для ЖКХ (для холодного и горячего водоснабжения и канализации). И вот на самом деле мне очень редко попадались фабрики, которые имеют лаборатории, осуществляющие входной контроль сырья и выходной контроль готовой продукции, о чем до пандемии я подробно старался рассказать в своих видео с китайских производств на своем YouTube-канале «Фабрики Китая» (youtube.com/фабрики_китая).

Также нужно отметить, что очень редко встречаются в Китае фабрики, имеющие полный цикл производства арматуры. Как правило, конечные фабрики в производственной цепочке – это всего лишь сборочные производства, осуществляющие сборку арматуры, иногда покраску и гидравлические испытания. Эти фабрики покупают все комплектующие на других фабриках, клинья обрезиненные – на одной, корпуса арматуры – на другой, латунные элементы – на третьей и т. д. Конечные (сборочные) фабрики часто меняют своих поставщиков (производителей) отдельных частей арматуры по ряду причин, в основном связанных с закрытием этих производств из-за несоблюдения стандартов экологических норм, из-за чего меняется и качество арматуры, вес, внешний вид.

Таких фабрик, производящих отдельные части арматуры, я тоже посетил не один десяток, и, например, на литейных производствах практически нигде нет лабораторий, а корпуса отливают просто из прессованного металлолома без каких-либо чертежей, естественно, без входного контроля сырья.

Такая низкокачественная арматура производится только для России? С чем это связано? Знают ли китайские производители о российских стандартах?

Такая арматура в основном экспортируется из Китая в страны Ближнего и Дальнего Востока, страны Африки и страны СНГ, в том числе в Россию. С чем это связано? Я считаю, с тем, что в этих странах нет никакого входного контроля продукции, нет стандартов качества, которые бы непрерывно контролировались. Меня очень печалит тот факт, что на сегодняшний день у нас отменены

гигиенические сертификаты, то, что через госзакупки по тендерам в водоканалы поставляется зачастую арматура самого низкого качества в мире.

Все что делается при приемке арматуры в водоканалах, так это в лучшем случае только проводятся гидравлические испытания арматуры. Отслеживая таможенную статистику, я иногда вижу, что по документам до таможни арматура едет с описанием «не для питьевой воды», а уже в российских паспортах и декларациях в области применения указано, что для питьевого водоснабжения. Более того, в российских паспортах на арматуру и декларациях этих поставщиков указано, что арматура произведена в России, а производителем является этот российский поставщик. Такие паспорта и декларации дают 15%-е преимущество на тендерах, чем и пользуются такие «производители». Эти действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество). К сожалению, исполнение данного закона в области поставок арматуры никто не контролирует, так же как и качество самой арматуры. Все это дает китайским производителям возможность производить низкокачественную арматуру из самого дешевого сырья, абсолютно не контролировать качество, не соблюдая требования стандартов безопасности, как китайских, так и европейских. А стандартов российских у них нет, сертификаты о соответствии арматуры российским стандартам у них не висят на стенах, так же как и тех стран, которые я перечислил ранее.

Источник: МЦ ТПА, 20 МАЯ