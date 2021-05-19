Минпромторг предложил сделать обязательным подтверждение соответствия техрегламентам стройматериалы и сантехническую арматуру (смесители) и включить их в единые перечни продукции для производителей

Минпромторг предлагает включить все строительные материалы в единые перечни продукции, по которой производителям необходимо получать подтверждение соответствия техрегламентам, стандартам или условиям договоров, говорится в сообщении министерства. Единые перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, Минпромторг России предложил дополнить строительными материалами». При этом поясняется, что такая необходимость обусловлена отсутствием обязательных требований, например, к теплоизоляционным материалам из пенополиэтилена, строительным композитам, огнестойкому многослойному стеклу, тротуарной плитке, металлочерепице, строительным герметикам, трубам из различного сырья, арматуре смесительной и т. д. «Проектом постановления устанавливается чёткая идентификация продукции, обязательные требования к ней и правила проведения исследований и измерений».

Источник: tass.ru, 18 мая (журнал КРЕПЕЖ... в сокращении)