В мае продолжается резкий рост цен на всю металлопродукцию для строительства

Даже вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не смогло остановить бурный рост цен на металлопродукцию для строительства. С 13 мая один из крупнейших трейдеров «Металлсервис» увеличил цену арматуры А500С на 5000 рублей. Теперь она подорожала примерно до 65 тысяч рублей за тонну. Это более чем в 1,5 раза выше, чем в октябре 2020-го. Участники рынка утверждают, что арматура А500С подорожала ещё сильнее. В начале мая цена предложения оказалась выше на 25 %, чем месяц назад, достигнув 70 тыс. руб. за тонну. Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора между семью металлотрейдерами. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ведомства. «Антимонопольный орган установил признаки антиконкурентного соглашения при участии в торгах на поставку металлопроката», — сказано в материале. Антимонопольное дело заведено в отношении семи металлотрейдеров. Это АО «Сталепромышленная компания» и связанное с ней ООО «Предприятие «Стройтехцентр», а также ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «А групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО Металлоторговая компания «Красо». В случае подтверждения картельного сговора всем фигурантам грозят оборотные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ. Максимальное наказание — взыскание в размере 15 % годовой выручки.

Портал Ради Дома PRO. 14 мая (ЖУРНАЛ КРЕПЕЖ)

