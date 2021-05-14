Проблемы с запуском четвертой линии «Ямал СПГ» НОВАТЭКа могут привести к отставке зампреда правления компании и директора по СПГ

Предполагалось, что линия будет введена в четвертом квартале 2019 года, однако промышленное производство СПГ пока так и не началось. Собеседники "Ъ” не исключают и других отставок. В НОВАТЭКе на запрос "Ъ” не ответили. Сложность четвертой линии «Ямал СПГ» заключается в том, что она полностью построена на российском оборудовании по впервые примененной собственной запатентованной технологии НОВАТЭКа «арктический каскад». Собеседники "Ъ” уже несколько месяцев говорят о том, что четвертая линия не может перейти от пусконаладки к промышленной эксплуатации из-за наличия некоей фундаментальной проблемы. В чем конкретно заключается проблема, собеседники "Ъ” объяснить затрудняются. 23 апреля глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявлял, что ожидает запуска четвертой линии «в ближайшие две-три недели». В январе 2019 года он сообщал, что стоимость строительства четвертой линии «Ямал СПГ» составляет около $0,5 млрд. При этом НОВАТЭК пока решил отказаться от дальнейшего тиражирования технологии «арктического каскада», которую он предполагал применить для более крупного проекта — «Обского СПГ» с двумя линиями по 2,5 млн тонн. Как писал "Ъ” 15 марта, компания может перепрофилировать «Обский СПГ» в Сабетте (4,8–5 млн тонн) под производство аммиака.

Коммерсант, 14 мая (в сокращении)

