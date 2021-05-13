ОДИН ДИРЕКТОР НА 2 ТРУБОПРОВОДНЫХ НЫХ ЗАВОДА - ОМК сообщает о назначении Александра Ващенко управляющим директором завода ОМК в Челябинске (АО «Трубодеталь»).

Это позволит ОМК повысить синергию данных заводов. Компания ставит перед Александром Ващенко задачи по укреплению ведущих позиций челябинского предприятия на рынке соединительных деталей трубопроводов (СДТ), а также по повышению эффективности сотрудничества двух заводов ОМК: совместным поставкам продукции для атомной отрасли, встречным поставкам листа, труб, металлоконструкций и СДТ, обмену компетенциями и реализации проектов в области НИОКР. Евгений Баранов, управлявший заводом ОМК в Челябинске с января 2019 года, остается работать в компании. Под его руководством коллектив предприятия реализовал ряд крупных проектов по производству соединительных деталей и узлов для строительства магистральных трубопроводов и объектов энергетики, начал масштабный проект по техническому перевооружению завода. В 2020 году по итогам аудита японской компании Toyota Engineering Corporation (ТЕС) челябинское предприятие ОМК получило бронзовую медаль ТЕС за развитие производственной системы. Завод ОМК является единственным в мире производителем соединительных деталей трубопроводов, обладающим культурой производства столь высокого уровня. Перед Александром Ващенко, который уже почти 7 лет успешно руководит предприятием "Белэнергомаш-БЗЭМ”, стоят задачи повышения синергии двух производственных площадок, повышения эффективности производства, расширения высокотехнологичного комплексного предложения для наилучшего обеспечения предприятий топливно-энергетического комплекса и атомной отрасли надежной и качественной продукцией ОМК», – отметил генеральный директор ОМК Сергей Торопов.

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