АДЛ: КШТ «Бивал» — держим отпускные цены на прежнем уровне!

Сообщаем о том, что цены на шаровые краны «Бивал» для систем теплоснабжения остаются на прежнем уровне! Для Вас мы всегда готовы предложить надёжное отечественное инженерное оборудование по самым доступным ценам! В связи с нестабильной экономической ситуацией в настоящее время наблюдается рост цен на многие изделия. Со своей стороны мы непрерывно ведём работу с поставщиками комплектующих и материалов с целью сохранить отпускные цены на КШТ «Бивал». КШТ «Бивал» производятся на заводе АДЛ в г. Коломна Московской области из отечественных комплектующих. Цены на тепловые ШК «Бивал» закреплены в рублях, что исключает зависимость стоимости от курса иностранных валют. В наличии и под заказ широкий ассортимент различных исполнений шаровых кранов для теплоснабжения и газоснабжения. Более подробную информацию по ассортименту и ценам Вы можете получить по телефону +7 (495) 937-89-68 или направить запрос нам на почту info@adl.ru

Новости АДЛ, 7 мая