5 мая, в рамках 285-летнего юбилея ПАО «Мотовилихинские заводы» губернатор Пермского края посетил крупнейший машзавод, который сейчас находится в процедуре банкротства под управлением ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации «Ростех».

Главе региона показали сталеплавильное, кузнечно-прессовое, нефтепромысловое производство, боевую технику военного дивизиона. В электросталеплавильном цехе №21 ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» Дмитрию Махонину продемонстрировали работу участка разливки стали, в цехе №31 – ковку ствольной заготовки на радиально-ковочной машине. В кузнечно-прессовом цехе №28 губернатору представили комплекс Danieli, на котором производят ковку стальных заготовок, поставляемых на экспорт в Европу. На производственных площадках военного дивизиона «Мотовилихинских заводов» - ЗАО «Специальное конструкторское бюро» - Дмитрий Махонин осмотрел работу участка обработки стволов и сборочный цех завода Артиллерийских систем, а на испытательной площадке предприятия главе региона показали боевые машины, которые производит «Мотовилиха» - самоходное орудие «Нона-СВК», САУ «Вена», РСЗО Торнадо-Г», а также гаубицы «МСТА-Б», из которых 9 мая будут производиться праздничные залпы в честь Дня Победы. Дмитрий Махонин отметил, что «Мотовилихинские заводы» имеют важное значение как для истории промышленности Пермского края, так и для ее экономики. «Я сегодня в очередной раз видел, как руководство предприятия и простые заводчане своими руками продолжают славные традиции своих предшественников. Это наша история, к которой мы не можем быть безучастными. Считаю, что пик тяжелых времен предприятия пройден: сейчас здесь осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления, расширяя рынки сбыта, имеются новые разработки военного направления. Мы сегодня обсудили планы по наращиванию выпуска продукции. Радует, что действующее руководство хорошо понимает стратегию развития, имеет четкие планы того, что нужно делать, чтобы предприятие было безубыточным. Гражданский дивизион два года подряд завершил с прибылью – это хороший показатель. Все это говорит о том, что будущее у завода есть», - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края, 6 мая (в сокращении)

