ЦЕНЫ НА ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ РЕЗКО ВЫРОСЛИ.

По итогам первого квартала 2021 года их выручка может подняться на 10-15% относительно конца 2020 года. Но „Норильский никель" тратит средства на экологические задачи, РМК занимается созданием Томинского ГОКа в Челябинской области, УГМК же необходимо серьезно сократить долговую нагрузку». Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров уточнил, что высокая цена на медь будет держаться, пока производство не восстановится для удовлетворения растущего спроса. «Рост цен на медь напрямую положительно повлияет на рост прибыльности РМК и УГМК», — уточнил он. Согласно данным Лондонской биржи металлов (LME), котировки меди поднялись до 9 923 долларов за тонну (30 апреля), что является рекордом последних десяти лет. Цена цветного металла близка к историческому рекорду, который был зафиксирован 3 февраля 2011 года — 10 047 долларов за тонну. Хазанов отметил, что на рост стоимости меди повлияло улучшение ситуации с коронавирусом в Китае. Холдинги цветной металлургии являются ключевыми для Среднего и Южного Урала. Среди них — предприятия Русской медной компании (РМК, основатель и владелец — бизнесмен Игорь Алтушкин) и Уральской горно-металлургической компании (УГМК, мажоритарный владелец — Искандар Махмудов). По итогу 2020 года прибыль УГМК составила 2,1 млрд рублей, а чистый убыток РМК — рекордные 7,6 млрд рублей.

URA.RU, 30 апреля