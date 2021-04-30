ДО ЛЕТА ЦЕНЫ СТОЯТ! ОБЪЯВЛЕНО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ШАРОВЫЕ КРАНЫ ЛЗТА "МАРШАЛ" С 1 ИЮНЯ 2021

За последние полгода цена на металлопрокат выросла более чем на 80% и продолжает расти, металл составляет значительную долю в себестоимости шаровых кранов, в связи с этим ЛЗТА «Маршал» вынужден с 1 июня 2021 г. поднять цены на все продуктовые линейки на 15 %. В ближайшее время мы вышлем Вам обновленные прайс-листы, которые будут действовать с 1 июня 2021 г. Дополнительную информацию по ценам Вы можете получить у менеджеров компании. Надеемся на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! Позвоните нам: +7 (495) 221-29-19 . Напишите нам: info@lztamarshal.ru

Письмо ООО "ТПА МАРШАЛ" в журнал ТПА, 29 апрелч