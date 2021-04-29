ТЕХНИЧЕСКИЕ ТВ-СЕРИАЛЫ ОНИКС. 5-Я СЕРИЯ.

В новом выпуске технического сериала про маркировку, мы научим вас не только разбираться в обозначениях на торце изделия, но и привезем зрителей в производственный цех, чтобы наглядно продемонстрировать способ маркировки фланцев специалистами компании «ОНИКС». В качестве примера выступает воротниковый фланец 150х16, мы недавно писали о нем в статье. Ведущие рубрики «Поехали, посмотрим!» не просто рассказывают теоретический материал, но и демонстрируют на практике как и что работает. Мы стремимся раскрыть тему максимально развернуто, смотрите, что у нас из этого получилось в ролике ниже.

Сайт ОНИКС, 21 апреля