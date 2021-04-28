Группа компаний LD выступит партнером «Первого Всероссийского Слёта Сантехников» – это новый формат В2В встреч для профессионалов рынка сантехнического оборудования.

Впервые на одной площадке соберутся производители и специалисты по ремонту, среди которых профессионалы и начинающие мастера, строители, дизайнеры, архитекторы из разных регионов России. В программе слета: конкурсы и мастер-классы от популярных блогеров-мастеров, а также обзор последних новинок и технологий от более чем 15-ти известных производителей инженерной сантехники, презентация продукции. В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы от известных блогеров-монтажников, конкурс на лучший узел водоразбора и выставка от именитых производителей инженерной сантехники.

Компания LD представит новую конструкцию кранов LD Pride и полипропиленовые трубы LD FORS, а также проведет испытания шаровых кранов других производителей.⠀Мероприятие пройдет 17 мая 2021 года, с 10:00 до 18:00. Сбор в пятом павильоне ЦВК «Экспоцентр» Москва, который находится на Краснопресненской наб.,14.

Сайт ООО ЧСГС, 26 апреля