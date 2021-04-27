Состоявшаяся 23-24 апреля Х конференция «Крепёж. Качество и ответственность» продемонстрировала реальные шаги развития российского производства крепежа.

Её открыли выступления руководителей заводов «БЕРВЕЛ» и «БелЗАН». Именно эти заводы сегодня показывают достигнутый в России уровень производства и определяют перспективные векторы развития крепёжной отечественной отрасли. Традиционно серия выступлений была посвящена темам перспективных защитных покрытий (цинкламельных и горячеоцинкованных). Было отмечено, что в настоящее время налажен выпуск российского оборудования для нанесения цинкламельных покрытий. Конференция также подтвердила сдвиги в вопросе подготовки кадров. Выпускники Московского Политеха по новым специальностям будут работать на метизных производствах, участники конференции сделали соответствующие запросы. Директор производства компании «Крепеж Про» Семён Волков анонсировал новое учебное пособие по выпуску самонарезающих винтов. Участники конференции в формате круглого стола рассмотрели подходы к теме «Стандартизация высокопрочного крепежа». Ведущим обсуждения был Александр Соколов, руководитель технического подкомитета ПК 7 (ТК375) «Метизы и крепежные изделия». Острота указанной темы диктует необходимость продолжения широкого конструктивного разговора, начатого в рамках прошедшей конференции

Журнал «Крепеж...», 26 апреля