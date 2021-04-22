НОВОЕ!!! Компания «Моденжи» предлагает проведение испытаний на стойкость узлов и механизмов к коррозии по международным стандартам

Важным этапом при проектировании и создании узлов и механизмов является прогнозирование их ресурса в определенных климатических условиях, а также подбор оптимальных антикоррозионных материалов для их обработки.

Коррозионные испытания проводятся с использованием специального оборудования: камер соляного, кислотного, щелочного тумана, а также циклической коррозии. В закрытом пространстве создаются условия, максимально приближенные к реальным, но позволяющие получить результаты в сокращенные сроки. В Инженерном центре MODENGY проводятся испытания на стойкость к коррозии материалов, отдельных узлов и готовых изделий, а также на эффективность покрытий, защитных пленок и консервационных смазок. После проведения исследований клиенту представляется развернутый отчет о результатах, а также передаются права на результаты испытаний, отраженные в отчетной документации.

Сайт МОДЕНЖИ, 20 ноября